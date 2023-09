Caivano | identificate 77 persone e controllati 40 veicoli

(Di martedì 19 settembre 2023)7740ed altresì contestato 2 violazioni del Codice della Strada Nella giornata di domenica, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune die in particolare nel “Parco Verde”. Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 77, controllato 40, ed altresì contestato 2 violazioni del Codice della Strada. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Curiosità: Il clan Moccia è il più antico e potente sodalizio camorristico operante nella bassa Liburia, in particolare nei comuni di Afragola, Casoria, Arzano, Caivano e limitrofi, situati a nord e nord-est di Napoli. Secondo gli inquirenti, il clan ha una grande presenza anche nella regione Lazio.

