Busta paga più alta dal 2024 con la riforma dell’Irpef | per chi e di quanto aumenta lo stipendio

(Di martedì 19 settembre 2023) La conferma del taglio del cuneo fiscale per i redditi sotto i 35mila euro neldovrà andare di pari passo con la riduzione delle aliquote Irpef. Per il governo non ci sono dubbi, è necessario accorpare la prima e la seconda aliquota per evitare che i benefici indel taglio del cuneo da confermare in manovra vengano ridimensionati dalmento di un’Irpef più. La misura è ancora da definire, perché prima bisogna trovare le risorse. Per mesi l’obiettivo del governo è stato quello di trovare i soldi necessari attraverso la revisione di detrazioni e deduzioni fiscali. Ma ora il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, spiega che così probabilmente si riuscirà a trovare solamente un miliardo. Per ladegli scaglioni Irpef, però, ne servono di più: forse tra i ...