(Di martedì 19 settembre 2023) Tragico incidentele nelle prime ore della mattinata in Austria, in Carinzia, vicino a Micheldorf. Un bus Flixbus diretto da Berlino a Trieste è finitoe si è andato a schiantare contro il guardrail, per cause ancore da accertare. Poi si è ribaltato su un fianco. A bordo del...

Curiosità: Trenord (fino al 3 maggio 2011 Trenitalia LeNord o TLN) è una joint venture sotto forma di società a responsabilità limitata costituita da Trenitalia e dal Gruppo FNM per operare nel settore del trasporto ferroviario passeggeri della regione Lombardia.

L'incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata in Austria, in Carinzia, vicino a ...Tampona uno scuolabus e poicontro un altro. Incidente questa mattina poco dopo le 8 a Lanciano, lungo la Statale 84, in ... Illesa la conducente dele anche tra i bimbi a bordo nessuno si è ...

Bus finisce fuori strada: morta una donna, tra i feriti anche tre italiani Today.it

Milano, investita in bicicletta da autobus Atm: 65enne finisce in ... IL GIORNO

Tre italiani risultano tra i 46 feriti di un incidente a un bus in Carinzia nel quale è morta anche una ragazza austriaca di 19 anni ...Tragico incidente stradale nelle prime ore della mattinata in Austria, in Carinzia, vicino a Micheldorf. Un bus Flixbus diretto da Berlino a Trieste è finito fuori strada e si è andato a schiantare co ...