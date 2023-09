Bufera in Rai | torna il vecchio vizio | vietato parlare se sei “no vax”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 19 settembre 2023) È intervenuto nella trasmissione radiofonica di Marcello Foa “Giù la maschera”, in onda su Radio Uno, lo psicoterapeuta Massimo Citro della Riva, sospeso dall’Ordine dei Medici di Torino per le sue teorie antivacciniste. Sono finite nell’occhio del ciclone alcune affermazioni di Della Riva circa i vaccini attualmente adoperati contro il Covid: “Questi non sono vaccini” ha detto lo psicoterapeuta “perché l’antigene, cioè la famosa proteina Spike che viene fatta produrre dalle nostre cellule, non è mai stato attenuato, cioè reso incapace di nuocere. Noi – ha proseguito – introduciamo una pericolosa tossina senza nessuna attenuazione, che infatti produce tutti i danni che stiamo vedendo. Inutile che fanno finta che non è così”. Rai, polemiche per il medico no vax Il medico si è spinto oltre, accusando i produttori non solo di non aver attenuato l’antigene ma di averlo ...