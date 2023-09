Bruma lancia la sfida al Napoli | lo ha detto in conferenza

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 19 settembre 2023) Vigilia di un nuovo esordio stagionale per il, con gli azzurri pronti a fiondarsi ancora nella Champions League. Si riparte, la trasferta in Portogallo contro lo Sporting Braga chiamerà ildi Rudi Garcia al secondo esordio stagionale. Il suosi ritrova già dinanzi al primio bivio della propria annata, arrivato a seguito dei primi due stop con Lazio e Genoa. Ci sarà bisogno di una svolta, a partire dal primo atto della competizione dalle grandi orecchie a cui è tanto affezionato il patron De Laurentiis. Chi ben incomincia è a metà dell’opera come si suol dire, a maggior ragione in un girone ostico come quello degli azzurri, che successivamente sfideranno il Real Madrid dell’ex Ancelotti, dominatore storico della competizione. Le dichiarazioni di Artur Jorge Artur Jorge, tecnico dei lusitani dal 2022 e assoluta ...