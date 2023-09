Bruciano 8 scuole per protestare contro l’educazione sessuale | “vogliono far cambiare sesso ai nostri figli”

(Di martedì 19 settembre 2023) Il tema delnellesta dividendo l’opinione pubblica in Belgio, tanto che movimenti di estrema destra e gruppi religiosi integralisti stanno bruciando leper protesta. Come riportato da Le Monde, nell’ultima settimana, nella regione della Vallonia, sono state date alle fiamme o danneggiate 8primarie, quasi tutte nell’area di Charleroi. In almeno 6 di questi attacchi le autorità hanno scoperto dei legami con una specifica campagnail corso di educazione alla vita, relazionale e affettiva chiamato Evras, istituito dalla ministra dell’Istruzione della Federazione Vallonia-Bruxelles Caroline Désir e attivo dal 2012 indi vario grado. L’Evras è un corso di educazione...

Curiosità: Gli attentati dell'11 settembre 2001 furono una serie di quattro attacchi suicidi coordinati, compiuti contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti d'America da un gruppo di terroristi appartenenti all'organizzazione terroristica Al Qaida. Gli attacchi causarono la morte di 2 977 persone (più 19 dirottatori) e il ferimento di oltre 6 000 persone. Negli anni successivi si verificarono ulteriori decessi a causa di tumori e malattie respiratorie legate alle conseguenze degli attacchi. Per questi motivi, e per gli ingenti danni infrastrutturali causati, tali eventi sono spesso considerati dall'opinione pubblica come i più gravi attentati terroristici dell'età contemporanea.

...con la motivazione che "le sue opinioni non avrebbero fatto avanzare il dibattito sulle... Molti hanno festeggiato apertamente alla vista delle chiese che, racconta il National Post. ......in parte alle pratiche agricole e zootecniche ancestrali per cui contadini e pastori... "Rinverdire le". Nella prima fase sono stati piantati alberi su circa 15.000 ettari di terreno di ...

Negli Usa i senatori repubblicani del Missouri bruciano i libri banditi ... Fanpage.it

Brucia la scuola che forma i professionisti dell'alta cucina la Repubblica

Così si presentava agli occhi degli alunni il parco davanti alla scuola Newton ieri mattina. Alla loro domanda "Chi è stato a bruciare il nostro tavolo" non abbiamo saputo dare ...Almeno una cinquantina gli studenti lasciati a piedi, alcuni riescono a trovare un passaggio di fortuna grazie a chi va a lavorare ad Imperia, altri aspettano sulle panchine in attesa della prossima c ...