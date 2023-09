(Di martedì 19 settembre 2023) Ilnon poteva arrivare meglio a questo appuntamento con la storia, ovvero al debutto nel calcio europeo. La vittoria contro il Manchester United a Old Trafford è stata netta, nonostante Roberto De Zerbi abbia operato qualche cambio anche forzato dal fatto di dover gestire alcuni giocatori non in perfette condizioni fisiche. La stima da InfoBetting: Scommesse Sportive e

Curiosità: L'UEFA Europa League 2023-2024 è la 53ª edizione (la 15ª con la formula attuale) della UEFA Europa League (già Coppa UEFA), organizzata dalla UEFA. Il torneo è iniziato l'8 agosto 2023 e si concluderà il 22 maggio 2024 con la finale all'Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda. Il Siviglia è la squadra campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.

Il girone più difficile èil B: si comincia con Ajax - Marsiglia mentre il brillantedi De Zerbi è favorito con l'Atene. In Conference League la Fiorentina, che ha mostrato carattere ...... Ajax e. Dopo il Liverpool, favorito per la vittoria finale su tutti i principali siti di scommesse , in seconda fila c'è infatti il, la cui vittoria è in lavagna a 16.00 su Sisal, 15.00 ...

Brighton-AEK Atene (Europa League, 21-09-2023 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Aek e Panathinaikos, si sono invertite le parti: e lunedì c’è il derby… DerbyDerbyDerby

La Schedina Europa League giovedì 21 settembre catalizza l'attenzione sulla prima giornata della fase a gruppi di Europa League.L'1-1 nel derby contro l'Olympiacos ha rilanciato l'AEK Atene campione di Grecia di Matias Almeyda. Grazie anche alla ventata di novità portata dall'attaccante angolano Zini, i gialloneri possono prep ...