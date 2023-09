Braga-Napoli | le probabili formazioni | Garcia le cambia cinque | Osimhen rischia la panchina

Leggi su dailynews24

(Di martedì 19 settembre 2023) In attesa del primo match di Champions League, iltira le somme delle prime quattro giornate di campionato che si sono chiuse con due vittorie, una sconfitta e un pareggio per gli azzurri. In campo, per il momento, non abbiamo ancora visto il neo arrivato Natan che potrebbe esordire proprio contro il. Secondo quanto rivelato L'articolo