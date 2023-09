Braga-Napoli | la lista dei convocati di Garcia | fuori un solo azzurro

(Di martedì 19 settembre 2023) Il tecnico, Rudi, ha diramato ladeiper la sfida di Champions League tra. Dopo una prestazione alquanto deludente contro il Genoa, ilè determinato a riscattarsi nel confronto di domani contro il, in programma alle ore 21 presso l’Estadio Municipal. Una delle possibili novità potrebbe essere l’esordio di Natan e Lindstrom, che erano stati esclusi dalla formazione titolare nella sfida contro il Genoa. In ogni caso, Rudiha reso noti i nomi dei giocatoriper la partita contro la squadra portoghese: tra le assenze spicca quella di Pierluigi Gollini. IDIPER ...

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Società Sportiva Calcio Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.

Tramite i profili social ufficiali, la SSCha pubblicato la lista ufficiale dei convocati per la sfida contro il. Comments commentsIlposticipa l'aereo direzione. La formazione azzurra, che sarebbe dovuto arrivare nel pomeriggio in Portogallo, a causa di un guasto all'aereo, ha dovuto posticipare la partenza. Ecco ...

Il tecnico azzurro, Rudi Garcia, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Champions League tra Braga e Napoli.L'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha convocato 24 giocatori per l'esordio in Champions League di domani contro il Braga. Questo l'elenco.