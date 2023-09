Braga-Napoli | i 24 convocati di Garcia | out solo Gollini

(Di martedì 19 settembre 2023) L’allenatore del, Rudi, ha convocato 24 giocatori per l’esordio in Champions League di domani contro il. C’è Cajuste, mentreè indisponibile. Questo l’elenco. Portieri: Contini, Idasiak, Meret.Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli. Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski. Attaccanti: Lidstrom, Osimhen, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin. SportFace.

