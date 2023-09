Braga-Napoli | Garcia valuta anche l’ipotesi Raspadori

(Di martedì 19 settembre 2023) Per la sfida di Champions League tra, Rudipotrebbe schierare in campo l’attaccante Giacomo. Domani sera ilè atteso … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Società Sportiva Calcio Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.

ore 21:00 SCvs SSCdiretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca Massimo Marianella , commento Luca Marchegiani bordocampo Massimo Ugolini, Diretta Gol ...Artur Jorge, 51 anni, è l'allenatore dello Sporting, il club portoghese che domani sera ospiterà ile ha parlato con La Gazzetta dello Sport Artur Jorge, 51 anni, è l'allenatore dello Sporting, il club portoghese che domani sera ...

Napoli: nervosismo e malumori, Garcia cerca la svolta contro il Braga - Sportmediaset Sport Mediaset

Braga-Napoli, allenamento rifinitura: gesto di Garcia verso i portieri! | VIDEO CN24 CalcioNapoli24

Tecnico Braga: "Non ho dubbi, potessi togliere un giocatore sarebbe Kvara". In vista della prima giornata di Champions League, ...