Braga-Napoli | Garcia deve valutare bene le sue scelte

(Di martedì 19 settembre 2023) Ultima rifinitura casalinga questa mattina per ildiche partirà nel tardo pomeriggio, a causa di un problema tecnico del volo charter in programma, perdove domani disputerà la prima sfida di Champions Sotto gli occhi attenti di mister Rudila squadra ha svolto attivazione atletica con il preparatore Paolo Rongoni, prima di esercitarsi con il solito torello. Tra i più “rumorosi” Mario Rui e Juan Jesus, tante le risate in gruppo. La squadra ha iniziato la sessione con torello e attivazione a secco. Successivamente partitella in famiglia e lavoro tattico. Chiusura di seduta con serie di partitine a campo ridotto. In gruppo anche Pierluigi Gollini, ancora con una vistosa fasciatura al polso sinistro, così come il centrocampista tedesco Diego Demme. Secondo MediasetSport...

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Società Sportiva Calcio Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.

Tappa iberica anche per i campioni d'Italia: Sportingdeve essere il match da tre punti per i campani che in campionato hanno rallentato. Anche in questo caso le quote sono a favore ...La conferenza di Rudi Garcia e Mario Rui alla vigilia della sfida di domani sera contro lo Sportingera prevista per le 18.50 ore locali (le 19.50 in Italia), ma a causa di un imprevisto l'appuntamento con la stampa è stato rinviato alle ore 21 italiane. Motivo Difficoltà durante il viaggio . ...

Il Napoli è stato costretto a posticipare la partenza verso Braga per la prima partita di Champions League: problemi all'aereo ...Artur Jorge, 51 anni, è l’allenatore dello Sporting Braga, il club portoghese che domani sera ospiterà il Napoli e ha parlato con La Gazzetta dello Sport Artur Jorge, 51 anni, è l’allenatore dello Spo ...