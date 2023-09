Braga | Jorge punge | ' Paura di Osimhen? Il Napoli si preoccupi dei nostri'

(Di martedì 19 settembre 2023) Subito esordio proibitivo per ilnella prima dopo il suo ritorno in Champions. I portoghesi ospitano ilcampione d'Italia die Kvaratskhelia ( che è stato avvisato da Bruma ). ...

Curiosità: Lo Sporting Clube de Braga, meglio noto come Sporting Braga è una società polisportiva portoghese con sede nella città di Braga. Fondata nel 1921, è nota per la sua sezione calcistica. Nel suo palmarès figurano tre Coppe di Portogallo, due Coppa di Lega Portoghese, una Coppa Intertoto, ed una finale di UEFA Europa League, persa contro i connazionali del Porto. In campionato il miglior risultato è stato il secondo posto del 2009-2010, dietro al Benfica.

Subito esordio proibitivo per ilnella prima dopo il suo ritorno in Champions. I portoghesi ospitano il Napoli campione d'... Sfida tosta che però non preoccupa molto l'allenatore Artur...Le parole di Artur, tecnico dello Sporting, in vista della partita di Champions League contro il Napoli Arturha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra ile il Napoli in Champions ...

Braga, Jorge in conferenza: "Vinte già 6 su 9, domani saremo competitivi, obiettivo vincere" Tutto Napoli

L'allenatore dei portoghesi ha presentato in conferenza stampa la prima partita dei gironi di Champions League contro i campioni d'Italia ...Artur Jorge conosce bene gli ostacoli con cui la sua squadra dovrà fare i conti in occasione della prima sfida nel girone di Champions League contro il Napoli, ma lancia comunque un avvertimento agli ...