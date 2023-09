Braga | Jorge | «Mi aspetto un Napoli molto forte | saremo all’altezza»

(Di martedì 19 settembre 2023) Le parole di Artur, tecnico dello Sporting, in vista della partita di Champions League contro ilArturha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra ile ilin Champions League. Di seguito le sue parole.– «L’avversario ha grande qualità individuale, si trasforma in qualità collettiva. Nonostante il cambio in panchina sono rimasti forti. Domani l’obiettivo sarà presentarci come una squadra altrettantoed ambizioso». IDENTITÁ – «Sarà diverso dal contesto abituale, ma l’ambizione e la determinazione non cambia. Siamo in un gruppo con tre squadreforti e dovremo adattarsi rapidamente. Domani affrontiamo i campioni d’Italia, ma sarà un’opportunità». VOGLIA DI ...

Curiosità: Lo Sporting Clube de Braga, meglio noto come Sporting Braga è una società polisportiva portoghese con sede nella città di Braga. Fondata nel 1921, è nota per la sua sezione calcistica. Nel suo palmarès figurano tre Coppe di Portogallo, due Coppa di Lega Portoghese, una Coppa Intertoto, ed una finale di UEFA Europa League, persa contro i connazionali del Porto. In campionato il miglior risultato è stato il secondo posto del 2009-2010, dietro al Benfica.

90 minuti che saranno solo i primi di un lungo viaggio nel girone. Artur Jorge, allenatore del Braga, sa che le speranze di passare il turno possono essere vive solo strappando punti al Napoli domani."Il Napoli è una squadra molto forte che ha notevoli individualità con caratteristiche che non si sono modificate dopo il cambio dell'allenatore. Per noi quella di domani sarà una partita difficile".