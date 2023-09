Braga | Bruma | 'Napoli forte ma siamo calmi e vogliamo vincere Su Kvara'

(Di martedì 19 settembre 2023) Poco più di 24 ore a, gara valida per la prima giornata del girone C di Champions League. Per i portoghesi, in conferenza...

Curiosità: Armindo Tué Na Bangna, meglio noto come Bruma (Bissau, 24 ottobre 1994), è un calciatore guineense naturalizzato portoghese, attaccante del Braga.

(Photo by Anders Bjuro / TT NEWS AGENCY / AFP) / Sweden OUT Il tecnico del, Artur Jorge , ha tenuto la conferenza pre match, affiancato dall'attaccante, per presentare la sfida di ...La squadra di Garcia, un punto nelle ultime due uscite in Serie A, non ha mai incrociato ile,... La retroguardia del Napoli dovrà fare attenzione a, esterno portoghese, autore di 3 gol in ...

LIVE TMW - Braga, Bruma: "Napoli forte, ma è una gara fondamentale e siamo fiduciosi" TUTTO mercato WEB

Braga, Bruma in conferenza: "Napoli fortissimo, ma domani ... CalcioNapoli24

Di seguito, il programma di allenamenti e conferenze stampa alla vigilia di Braga-Napoli, gara della prima giornata della fase a gironi di Champions ...Alla vigilia di Braga-Napoli, l’esterno offensivo Bruma è intervenuto in conferenza stampa. Hai già giocato la Champions, cosa significa per te tornarci e affrontare i campioni d'Italia "E' ...