Braga | Artur Jorge lancia la sfida al Napoli | si infiamma il match di Champions

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 19 settembre 2023) Alla vigilia id, l’allenatore dei portoghesi ha rilasciato un’intervista dove ha parlato anche dei suoi prossimi avversari. Manca sempre meno alladi domani sera tra. Il debutto in Champions League rappresenta l’opportunità per gli uomini di Garcìa di risollevarsi dopo le pessime prestazioni contro Lazio e Genoa. Quello che attende gli azzurri, però, non è un match facile. Storicamente è sempre stato complicatore le squadre portoghesi in trasferta e la partita di domani sera non farà eccezione. Parla: cos’ha detto sul, tecnico delha rilasciato una breve intervista alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico ...