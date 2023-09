Brad Pitt è atterrato a Bolzano | i motivi del viaggio in Italia

(Di martedì 19 settembre 2023) L’attore americano è sbarcato a sorpresa in Trentino Alto-Adige, si mormora che trascorrerà qualche giorno a Merano: per qualcuno è semplicemente in vacanza, per altri starebbe pensando ad un progetto cinematografico su Ötzi, la mummia di Similaun, che porta tatuata sull’avambraccio

Curiosità: William Bradley Pitt, detto Brad (Shawnee, 18 dicembre 1963), è un attore e produttore cinematografico statunitense.

" Non volevo stare ad aspettare cheo Tom Cruise o chiunque fosse già affermato prima di me, o Leo [DiCaprio] rifiutassero un film fino a quando non potevo metterci le mani sopra. Ho sempre ...Basti pensare ai Brangelina, a quanto sia stato iconico il matrimonio trae Angelina Jolie e quanto scalpore abbia fatto l'annuncio della loro separazione. Questo perché nell'immaginario ...

Brad Pitt è stato avvistato all'aeroporto di Bolzano. L'attore statunitense ha fatto il suo ingresso in Italia all'alba di lunedì a bordo di un jet privato, come mostra un video che sta rapidamente ...