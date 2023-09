Brad a Bolzano. Relax e un film su Oetzi tra le ipotesi

(Di martedì 19 settembre 2023) su Tg. La7.it -Pitt è stato avvistato all'aeroporto di. L'attore statunitense ha fatto il suo ingresso in Italia all'alba di lunedì a bordo di un jet privato, come ...

Curiosità: La mummia del Similaun (in tedesco Mumie vom Similaun), anche uomo del Similaun, uomo dell'Hauslabjoch e familiarmente Ötzi, è un reperto antropologico rinvenuto il 19 settembre 1991 in Trentino-Alto Adige, in prossimità del confine italo-austriaco, ai piedi del ghiacciaio del Similaun a 3213 m s.l.m.

Pitt è stato avvistato all'aeroporto di. L'attore statunitense ha fatto il suo ingresso in Italia all'alba di lunedì a bordo di un jet privato, come mostra un video che sta rapidamente ...Pitt è stato avvistato all'aeroporto di. L'attore statunitense ha fatto il suo ingresso in Italia all'alba di lunedì a bordo di un jet privato, come mostra un video che sta rapidamente ...

Brad Pitt all'aeroporto di Bolzano: sarà qualche giorno a Merano, forse per girare un film Sky Tg24

Brad Pitt all'aeroporto di Bolzano RaiNews

Brad Pitt è stato avvistato all'aeroporto di Bolzano. L'attore statunitense ha fatto il suo ingresso in Italia all'alba di lunedì a bordo di un jet privato, come mostra un video che sta rapidamente ...Brad Pitt è atterrato questo pomeriggio all'aeroporto di Bolzano. E' arrivato con uno jet privato. Il 59enne si trova in Alto Adige per un breve soggiorno a Merano. Tra le ipotesi ci sono il soggiorno ...