Boxe | Matteo Signani torna sul ring a novembre | a 44 anni difesa del titolo europeo contro Tyler Denny

Leggi su sportface

(Di martedì 19 settembre 2023) A 44non si ferma.è determinato a difendere ildei pesi medi, dopo l’annullamento del match in InghilterraFelix Cash (previsto originariamente per lo scorso 1° aprile a Londra). Il ‘Giaguaro’ salirà sulil prossimo 18alla ‘The Halls’ di Wolverhampton in un evento organizzato dalla Boxxer/Sky di Ben Shalom e affronterà il campione britco della categoria,. Per il 44enne sarà il quinto match per ile la primadelriconquistato lo scorsocon la vittoria in sette ripreseil francese ...