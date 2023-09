Borsa | verso un avvio debole con Brent a 95 dollari Occhi su Fed e inflazione europea

(Di martedì 19 settembre 2023) Ieri i dubbi sulla crescita mondiale, Cina in testa, la corsa del greggio e le tensioni per le future mosse della Fed sui tassi hanno mandato in rosso i mercati europei

Curiosità: La Borsa di New York (New York Stock Exchange, NYSE), soprannominata "The Big Board", è la più grande borsa valori del mondo per volume di scambi e la seconda per numero di società quotate. Il suo volume di azioni è stato superato dal Nasdaq negli anni 1990, ma la capitalizzazione totale delle 2800 aziende del NYSE è cinque volte quella del listino tecnologico concorrente. Il NYSE contratta 1,46 miliardi di azioni al giorno.

Il movimento successivo si giocherà sulla tenuta o meno della trendline di resistenza pluriannuale transitante attualmente sui 3.00Euro, cartina di tornasole tra la prosecuzione del rialzoarea

Borsa, listini asiativi poco mossi. Tokyo in leggero calo Il Sole 24 ORE

Borsa: verso avvio incerto, sale l'attesa per le mosse della Fed Borsa Italiana

Guai nel mondo crypto, la SEC affronta ancora una volta Binance.US, chiedendo un’ispezione immediata e le dimissioni del CEO.La seduta borsistica si chiude con un guadagno del 4,02% per Abp Nocivelli. Il titolo è schizzato dopo che la società ha comunicato un rialzo del portafoglio ordini, che ora vale 800 milioni di euro ...