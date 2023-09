Borsa | Milano gira in rialzo con le banche | vola Mps

(Di martedì 19 settembre 2023) Ladi(+0,37%)in, dopo un avvio fiacco. A Piazza Affari si mettono in mostra lecon Mps (+3,8%) che mostra i muscoli dopo le indiscrezioni di stampa sulle mosse per ...

Curiosità: La Borsa valori di Milano è un mercato finanziario di tipo borsa valori operante in Italia, entrato in funzione nel 1808, pertanto in ordine cronologico dopo le borse di Venezia nata nel 1600, Trieste nel 1775 e la Borsa di Roma fondata dallo Stato Pontificio il 24 dicembre 1802.

Ladi(+0,37%) gira in rialzo, dopo un avvio fiacco. A Piazza Affari si mettono in mostra le banche con Mps (+3,8%) che mostra i muscoli dopo le indiscrezioni di stampa sulle mosse per ...Avvio di seduta negativo per ladiche dopo le prime contrattazioni recupera e vira in positivo. A quaranta minuti dall'apertura l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,34% a 28.683 punti. Nel listino principale in evidenza ...

Le Borse europee aprono deboli la seduta, in vista delle prossime decisioni delle banche centrali. Il tema centrale ...