Borsa | l' Europa prosegue in rialzo | sale il petrolio

(Di martedì 19 settembre 2023) Le Borse europee accelerano e ritrovano la strada del, dopo un avvio fiacco.il prezzo del, alimentando i timori per un nuovo aumento dell'inflazione. In questo contesto si ...

Curiosità: La Borsa Italiana è una società che gestisce il mercato finanziario italiano, fondata nel 1998.

Cautela sulle Borse europee in avvio di seduta, nel giorno in cui prende il via la riunione della Fed che si chiudera' domani con la decisione sui tassi e mentre non si arresta la corsa del greggio. A ...Le Borse europee accelerano e ritrovano la strada del rialzo, dopo un avvio fiacco. Sale il prezzo del petrolio, alimentando i timori per un nuovo aumento dell'inflazione. In questo contesto si ...

Borsa: Europa cauta guarda alla Fed, Milano (+0,15%) tiene con Mps e banche Il Sole 24 ORE

Ogni gennaio le pensioni degli italiani si adeguano al tasso di inflazione. Il meccanismo si chiama della perequazione e deriva da quello che i nostri ...Le Borse europee accelerano e ritrovano la strada del rialzo, sostenute dal comparto immobiliare e dall'aumento del prezzo del petrolio. I timori per una recessione aumentano, mentre si attendono le d ...