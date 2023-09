Borsa | l' Europa apre debole | si guarda a banche centrali

(Di martedì 19 settembre 2023) Le Borse europee aprono deboli la seduta, in vista delle prossime decisioni delle. Il tema centrale resta la posizione aggressiva sul rialzo dei tassi d'interesse per contrastare l'...

Curiosità: La Borsa Italiana è una società che gestisce il mercato finanziario italiano, fondata nel 1998.

Le Borse europee aprono deboli la seduta, in vista delle prossime decisioni delle banche centrali. Il tema centrale resta la posizione aggressiva sul rialzo dei tassi d'interesse per contrastare l'...Von der Leyen ha ricordato che nel 2022, l'ha aumentato i suoi aiuti allo sviluppo a 93 miliardi di euro, il 30% in più rispetto al 2021: "oggi rappresentiamo oltre il 40% dell'assistenza ...

Il caro petrolio frena le Borse in attesa della Fed. Milano chiude a -1,1% Il Sole 24 ORE

Deboli i farmaceutici, perde l'1,5% Cnh Industrial. Sul mercato valutario, l'euro resta sui minimi da marzo contro il dollaro a 1,00675 (da 1,0685 ieri in chiusura) e vale inoltre 157,76 yen (da ...Quanto alle commodity, il gas si conferma sotto i 35 euro al megawattora (-5% a 34,7 euro). Sale il petrolio con il wti che si avvicina ai 92 dollari al barile e il brent su quota 94,5 dollari. Per i ...