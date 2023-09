Borsa | l' Asia chiude in calo tra rischi economia e rialzo tassi

Curiosità: La Borsa di New York (New York Stock Exchange, NYSE), soprannominata "The Big Board", è la più grande borsa valori del mondo per volume di scambi e la seconda per numero di società quotate. Il suo volume di azioni è stato superato dal Nasdaq negli anni 1990, ma la capitalizzazione totale delle 2800 aziende del NYSE è cinque volte quella del listino tecnologico concorrente. Il NYSE contratta 1,46 miliardi di azioni al giorno.

in rosso con le preoccupazioni per la tenuta dell'economia cinese e per le fibrillazioni del ... Chiusa per festività ladi Mumbai ; in lieve ribasso Sydney ( - 0,38%). Sostanziale invarianza ...I contratti sull'Eurostoxx 50 sono in calo dello 0,17%, quelli sul Ftse Mib dello 0,18%, in rosso anche i future Usa e l'. Il mercato si aspetta uno stop al ciclo dei rialzi, che ha visto la Fed ...

Borsa: Asia a ranghi ridotti, attesa per la Fed, Tokyo chiusa Agenzia ANSA

Borsa, listini asiativi poco mossi. Tokyo in leggero calo Il Sole 24 ORE

I contratti sull'Eurostoxx 50 sono in calo dello 0,17%, quelli sul Ftse Mib dello 0,18%, in rosso anche i future Usa e l'Asia. Il mercato si aspetta uno stop al ciclo dei rialzi, che ha visto la Fed ...Le Borse asiatiche chiudono in calo, con gli investitori che attendono le decisioni delle banche centrali sui tassi d'interesse. Il petrolio vola, con il Brent a 95 dollari al barile. Inflazione dell' ...