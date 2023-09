Borrell ed il complotto sui migranti è solo l' inizio della campagna di fango elettorale per le europee

(Di martedì 19 settembre 2023) Da giorni c’è chi parla di «» dell’Europa contro l’Italia per quanto riguarda il caso. Al centro dell’attenzione Josep, alto RappresentateUe per gli affari esteri (di fatto il ministro degli esteri di Bruxelles) che ha bloccato e attaccato il memorandum sottoscritto tra Ursula Von der Leyen e la Tunisia. Sintesi molto estrema: Bruxelles versa 150 mln a Tunisi per bloccare le partenze dei. Secondo, catalano di origine, sinistrorso nell’animo politico, la Von der Leyen non ha rispettato le proceduresiglando un accordo unilaterale. Insomma, questioni procedurali e burocratiche. Non rispettare le regole non è mai giusto, sia chiaro, ma non si capisce però il silenzio eiquanto la stessa Von ...

Curiosità: Mani pulite (nota anche come Tangentopoli) è il nome giornalistico dato a una serie di inchieste giudiziarie, condotte in Italia nella prima metà degli anni novanta da parte di varie procure giudiziarie, in particolare quella di Milano, che rivelarono un sistema fraudolento ovvero corrotto che coinvolgeva in maniera collusa la politica e l'imprenditoria italiana.

Ma anche pronto a smarcarsi dalla linea salviniana del '' ordito in Europa contro l'Italia.di metodo e merito espresse dall'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep, dal ...Ma mentre Olanda , Italia e Von del Leyen da un lato cercavano di trovare un punto di incontro con Tunisi, dall'altro latocon la sua missiva metteva in discussione gli accordi anti - sbarchi.

Trame di Borrell sui migranti. Ecco la prova del complotto ilGiornale.it

Migranti, Piantedosi si smarca dalla linea del governo: “Interrogativi su capacità di Tunisi di… Il Fatto Quotidiano

Di fronte ai cento e passa barchini in fila nel porto di Lampedusa, in gran parte partiti da Sfax, si è arreso perfino lui, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ora dubbioso riguardo la “capaci ...La crisi migratoria di questi giorni a Lampedusa non è solo drammatica da un punto di vista umano. È diventata all’improvviso un argomento elettorale a nove mesi dalle prossime elezioni europee. Il vo ...