Bonus edilizi e crediti di imposta fittizi | sequestro per 3 | 5 mln e 30 denunce

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno dato esecuzione a due decreti, emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta di questo Ufficio, aventi ad oggetto ilpreventivo di 3,5 milioni di euro did’, relativi ai cosiddetti “”. Destinatari di tale attività cautelare sono trenta persone fisiche, quasi tutte residenti in Campania, e diverse società, di cui una “cartiera” con il ruolo di collettore dei, con sede in provincia di Vicenza. L’indagine ha permesso di ricostruire ed identificare una complessa e articolata rete di persone fisiche che hanno inviato all’Agenzia ...

Curiosità: Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta il 19 maggio 2020 dal governo Conte II. Consiste in una serie di meccanismi d'agevolazione, detrazioni e rimborsi per interventi di natura edilizia, con l'obiettivo di ammodernare costruzioni e infrastrutture migliorandone l'efficienza energetica e al contempo di stimolare e risollevare il settore edile in crisi a causa della pandemia di COVID-19. È risultata una misura economicamente distorsiva e inflazionistica, con benefici relativamente modesti sul piano della riduzione delle emissioni di CO2.

Maxi sequestro di militari della Guardia di Finanza di Brescia che nell'ambito di un'indagine sull'utilizzo dei crediti fiscali relativi ai "Facciate", "Locazioni" e "Sisma" hanno sequestrato oltre 328 milioni di euro di crediti ritenuti falsi. Emessa anche una misura cautelare interdittiva, ed effettuate diverse perquisizioni in uffici e ...... a cominciare da quelli dell'export, ma non può non preoccupare l'inflazione, determinata dal caro bollette, ma anche dagli effetti perversi dei'. In attesa do Abruzzo Economy Summit, ...

Bonus edilizi, strada in salita per i forfettari: ecco come possono beneficiare delle agevolazioni Corriere della Sera

Bonus edilizi, la Gdf di Brescia sequestra 328 milioni: “Falsi crediti per lavori fantasma di facciate e anti… La Repubblica

BRESCIA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Brescia – nell’ambito di un’indagine sul corretto utilizzo dei ...Consentire lo sblocco dei crediti incagliati legati al superbonus e più in generale ai bonus edilizi è l’obiettivo che vuole raggiungere il governo e per farlo sta pensando di introdurre un bollino bl ...