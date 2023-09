Bonus di 300 euro per i figli da 5 a 17 anni | chiedi subito i soldi che ti spettano | Gara di domande

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 19 settembre 2023) È importante conoscere quali sono imessi a disposizione delle famiglie per affrontare le innumerevoli spese di questi mesi. Con l’arrivo dell’autunno, le famiglia italiane rientrano delle vacanze e ricominciano ad affrontare una serie di spese non indifferenti. Oltre alle consuete scadenze fiscali, tutte le persone che hannosanno che settembre è un mese in cui isembrano volatilizzarsi tra libri scolastici, abbonamenti ai trasporti e, in generale, tutte le spese connesse all’inizio della scuola. Le famiglie italiane devono affrontare una serie di spese sempre più onerose e, per aiutarle, il governo ha preparato diversi– grantennistoscana.itOltre a questo, bisogna considerare che la scuola non è l’unica esigenza dei bambini e dei ragazzi italiani. Ci sono anche tutte le attività ricreative e ...