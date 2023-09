Bonus benzina addio? Ecco cosa potrebbe succedere e breve

(Di martedì 19 settembre 2023) Ilnon vedere la luce? Se ne sta discutendo molto in questi giorni e la situazione è ancora fumosa.qual è lo scenario attuale e i rischi Che il caro carburanti stia mettendo in serie difficoltà gli italiani non è più una novità. Siamo tutti consapevoli del fatto che da ormai molte settimane i costi die diesel in particolare, stanno crescendo a cadenza quotidiana o settimanale raggiungendo cifre al litro che non si vedevano da anni. I rincari del petrolio continuano a volare e gli ultimi dati relativi ai distributori della rete stradale ‘ordinaria’ ovvero statali e strade urbane, si sono fatti assolutamente allarmanti. Con costi per l’utilizzo di automobili, ciclomotori e camion che rischiano di lievitare di moltissimo da qui ai prossimi mesi. Governo al lavoro sul ...

Curiosità: Per accisa, in scienza delle finanze si intende una imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo applicata sulla quantità del prodotto, invece che sul suo prezzo (come invece avviene con l'IVA). Inoltre l'accisa è applicata una sola volta (alla fabbricazione o alla vendita), mentre l'IVA viene applicata ad ogni passaggio di mano del bene. Nella maggioranza dei paesi del mondo il prezzo dei carburanti è gravato da accisa, in particolare nei paesi non produttori.

Ricordiamo anche che allo studio del governo la possibilità di erogare uncome ricarica di 80 euro sulla carta risparmio spesa . Riassumendo la carta dedicata a te quando è stata ...Il provvedimento potrebbe contenere anche il nuovodi cui si parla in questi giorni e che, stando alle ultimissime anticipazioni, potrebbe diventare anche unda 80 euro da ...

Secondo i dati settimanali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), appena pubblicati, il prezzo della benzina in modalità self service sale attestandosi a 1,997 euro al litro, ...In modalità fai da te la verde è a 2,004 euro/litro, al servito invece a 2,136 euro/litro ...