Biscotti light al cocco | solo 60 calorie

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 19 settembre 2023) Questisono una ricetta che mi ha consigliato mia nuora Maria, una nutrizionista professionista. È stata lei ad introdurmi nel mondo delle preparazioni dietetiche, ma gustose. Ho sempre pensato che seguire un regime alimentare controllato fosse una condanna per una golosa come me, invece, ho scoperto che è possibile preparare piatti gustosi, dimezzando le. Nel caso dei dolci, ad esempio, si possono ottenere delle piccole delizia anche senza burro, olio, latte o farina. Nel caso di questi, per esempio, per ottenere un impasto denso e sodo si utilizza la mela e il rapé di. A ben vedere, quindi sono perfetti anche per chi è intollerante al lattosio o per i celiaci. Al posto dello zucchero, è sufficiente un cucchiaino di dolcificante. Io utilizzo la stevia, ma vanno ...