Bindi a La7 | “Von der Leyen a Lampedusa? Gravissimo che si sia prestata a fare campagna elettorale su un tema così drammatico”

(Di martedì 19 settembre 2023) “Se la presenza di Marine Le Pen a Pontida con Salvini ha provocato un disastro con la Francia, la visita di von dere Meloni aha provocato il nulla su tutti i piani”.a Tagadà (La7) Rosysi esprime sulla visita lampo della presidente della Commissione europea Ursula von dere della premier Giorgia Meloni a, aggiungendo: “Mi sono davvero meravigliata che la presidente di una Commissione europea, peraltro governata in quel modo là, sia andata a. Von dernon può prestarsi a tutto questo, anche se è income la Meloni. Governino invece questo fenomeno anziché usarlo per le proprie campagne elettorali. È molto grave che si usi un ...

Curiosità: Rosaria Bindi, detta Rosy (Sinalunga, 12 febbraio 1951), è una politica italiana.

Chi ha paura degli 'indigeni' Luca Telese , sicuramente. Scena surreale a In Onda , su, con il padrone di casa che inquietato bacchetta in diretta Francesco Specchia , nostro collega ... Lasi ...Il decreto Caivano varato dal governo nel cdm di giovedì rilancia il tema della 'tolleranza zero' contro la criminalità minorile. Ma Rosy, in collegamento cona In Onda , storce il naso: 'Giorgia Meloni ha scelto la strada che appare agli occhi di tutti più rassicurante, più facile da percorrere. Si aumentano le pene, si ...

Il consiglio di Rosy Bindi a Elly Schlein La7