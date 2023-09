Bimba morta di stenti | Alessia Pifferi | “Pensavo che i biberon bastassero”

(Di martedì 19 settembre 2023) “Mi manca mia figlia. Ero orgogliosa di lei, non è mai stata un peso per me”. Lo ha dettodavanti alla Corte d’Assise di Milano nel processo in cui è imputata per l’omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana di 18 mesi,didopo essere stata lasciata a casa da sola per sei giorni. “L’ho lasciata da sola in casa, ma pochissime volte. La lasciavo con ildi latte e due bottigliette di acqua e una di the e, quando rientravo, di solito era tranquilla che giocava nel lettino, la lavavo, la cambiavo e le davo la pappa”, ha aggiunto. Rispondendo alle domande del pm Francesco De Tommasi, la 37enneha spiegato di averla già lasciata sola altre volte prima di quella fatale. “Quando rientravo di solito era tranquilla ...

Curiosità: Bimba Bosé (pseudonimo di Eleonora Salvatore González; Roma, 1º ottobre 1975 – Madrid, 23 gennaio 2017) è stata una modella, cantante e attrice spagnola naturalizzata italiana.

Leggi Anchedi stenti, Alessia Pifferi: 'Ho partorito in bagno, non sapevo di essere incinta' - E' indagata per omicidio Leggi Anche Alessia Pifferi a processo, teste: più preoccupata per se stessa ...... 8 anni, èdopo essere caduta da una moto sulla quale viaggiava senza casco con due adulti: una ragazza che lavorava come commessa nel negozio dei genitori dellae il fidanzato di lei, ...

“Mi manca mia figlia. Ero orgogliosa di lei, non è mai stata un peso per me”. Lo ha detto Alessia Pifferi davanti alla Corte d’Assise di Milano nel processo in cui è imputata per l’omicidio volontario ...Alessia Pifferi, 37 anni, risponde al pm: «Non andavo da Diana per paura del mio compagno». La bambina, abbandonata da sei giorni, è stata trovata morta nel luglio 2022 ...