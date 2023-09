Bimba morta di stenti | Alessia Pifferi al giudice | ' Non mi sgridi | pensavo che il latte bastasse'

(Di martedì 19 settembre 2023) su Tg. La7.it - Un racconto allucinante quello cheha fatto in Corte d'Assise a Milano, dove deve rispondere per omicidio della figlia Diana, di un anno e mezzo, ...

Curiosità: Bimba Bosé (pseudonimo di Eleonora Salvatore González; Roma, 1º ottobre 1975 – Madrid, 23 gennaio 2017) è stata una modella, cantante e attrice spagnola naturalizzata italiana.

Le accuse al compagno Ladi diciotto mesi èdi stenti nel luglio del 2022, dopo essere stata lasciata a casa da sola per sei giorni dalla madre che quella settimana si trovava in ...... la donna il 14 luglio lascia la piccola da sola nel lettino, con latte e acqua accanto, poi rientra il 20 luglio e laera. Al pm Francesco De Tommasi che le chiede se avesse inteso cosa ...

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha telefonato questa mattina a Veronica Vernetto, la madre della bimba di cinque anni morta nell'incidente avvenuto nei pressi dell'aeroporto Caselle di Torino.Alessia Pifferi ripercorre i giorni in cui sua figlia, Diana, è morta di stenti dopo essere stata lasciata da sola in casa per 6 giorni. Il video ...