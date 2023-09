Biden chiede il sostegno globale contro l' ”aggressione russa” all’Assemblea generale delle Nazioni Unite

(Di martedì 19 settembre 2023) Durante il suo discorso, il presidente Joeha invitato i leader mondiali a sostenere l’Ucrainagli invasori russi. Ha sottolineato che le azioni della Russia violano i principi della Cartae ha messo in dubbio la sicurezza dell’indipendenza di qualsiasi nazione se l’Ucraina venisse divisa.

Curiosità: Joseph Robinette Biden Jr., detto Joe ( pronuncia americana: ['dzf b'nt 'badn 'dunj], [do 'badn]; Scranton, 20 novembre 1942), è un politico statunitense, 46º presidente degli Stati Uniti d'America dal 20 gennaio 2021.

... come faranno i Paesi a sentirsi protetti e al sicuro Come faremo a garantire l'indipendenza delle nazioni, se decidiamo di abbandonare l'Ucraina',, evidenziando che è necessario '...Secondo diversi osservatori quest'anno saranno il presidente americano Joe, unico leader del ... la Repubblica popolare di Cina che da annidi poter essere ammessa almeno come membro ...

Usa, lo speaker della Camera McCarthy chiede un'indagine su Biden: "Impeachment per il presidente" RaiNews

Stati Uniti, lo speaker McCarthy chiede l'indagine per l'impeachment di Biden TGLA7

