Biden attacca Trump | Può inchinarsi a Putin | io mai con i dittatori

(Di martedì 19 settembre 2023) Joeall'attacco di. Intervenendo nel corso di un evento di raccolta fondi a New York, il presidente degli Stati Uniti ha detto che non sarà mai dalla parte di "come. Forsee i sui amici Maga possono, io non lo farò". E sulle prossime elezioni presidenziali: "Corro perché in gioco c'è la democrazia. La democrazia nel 2024 è di nuovo al voto e non c'è dubbio che Donalde i repubblicani Maga sono determinati a distruggere la democrazia americana".

Curiosità: Joseph Robinette Biden Jr., detto Joe ( pronuncia americana: ['dzf b'nt 'badn 'dunj], [do 'badn]; Scranton, 20 novembre 1942), è un politico statunitense, 46º presidente degli Stati Uniti d'America dal 20 gennaio 2021.

...New York dove prenderà parte all'Assemblea generale dell'Onu e poi vedrà anche il presidente. ... Mykola Kuleba, capo esecutivo dell'ong,: "Oggi molti di loro sono costretti a combattere ...In precedenza, il Presidente degli Stati Uniti Joeaveva fatto una dichiarazione simile lo scorso giugno, riferendosi a Xi Jinping come a un "dittatore". All'epoca, Mao Ning aveva dichiarato ...

Biden: "Repubblicani chiedono il mio impeachment perché vogliono lo shutdown del governo" Sky Tg24

Joe Biden verso l’impeachment per gli affari stipulati dal figlio Hunter con alcuni governi stranieri Milano Finanza

'Mosca ha perso le unità migliori, ma continua a combattere'. Zelensky: 'controffensiva lenta ma non daremo tregua a Putin' (ANSA) ...Biden: 'Trump potrà inchinarsi a Putin, io no' Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina nel 573esimo giorno dall’invasione russa. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Attacco russo a Leopoli, 2 feriti Un attacc ...