Biden all' Onu | ' Solo la Russia può fermare la guerra'

(Di martedì 19 settembre 2023) su Tg. La7.it - La platea dell'Onu ha applaudito il presidente degli Stati Uniti Joequando nel suo discorso all' assemblea generale dell'Onu ha condannato l'invasione russa ...

Curiosità: Joseph Robinette Biden Jr., detto Joe ( pronuncia americana: ['dzf b'nt 'badn 'dunj], [do 'badn]; Scranton, 20 novembre 1942), è un politico statunitense, 46º presidente degli Stati Uniti d'America dal 20 gennaio 2021.

La platea dell'Onu ha applaudito il presidente degli Stati Uniti Joequando nel suo discorso' assemblea generale dell'Onu ha condannato l'invasione russa chiedendo di stare a fianco di Kiev anche contro i potenziali aggressori di domani. Ad applaudire pure ...Il porporato è già stato a Kiev, Mosca, Washington , dove ha incontrato il presidente Joe, e Pechino. Nel suo messaggio, Bergoglio torna con la mente'11 aprile 1963, esattamente sessant'...

Ucraina-Russia, cosa ha detto Biden all'Onu Adnkronos

Biden all'Onu: "Noi vogliamo la pace, la Russia ci sbarra la strada" ilGiornale.it

(LaPresse) - Gli Stati Uniti vogliono "gestire in modo responsabile la competizione" con la Cina. Lo ha detto il presidente Joe Biden nel ...New York, 19 set. (askanews) – Scoppia l’applauso dell’Assemblea Generale dell’Onu, quando il presidente americano Joe Biden, assicura il suo sostegno al popolo ucraino nella sua lotta per la libertà ...