Bianca Berlinguer stasera Rete 4 contro Floris | anticipazioni

(Di martedì 19 settembre 2023) Nuovo appuntamento con È sempre Cartasu4. Il programma condotto dacontinua ad avere un'ottima tenuta in termini di ascolti e contenuti. La scorsa settimana, con una prima serata condizionata dalle Qualificazioni agli Europei di calcio che ha visto lo stra Italia-Ucraina, ha mantenuto dati positivi realizzando quasi un milione di spettatori, share del 7% con un aumento dell'8.2% sugli adulti +45. La trasmissione, firmata Videonews, torna con una nuova puntata che vedrà al centro la gestione dell'immigrazione con il piano europeo annunciato da Ursula Von der Leyen durante la visita a Lampedusa con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il nuovo pacchetto di norme sul tavolo del Consiglio dei ministri. Come sempre la prima parte del ...

Curiosità: Bianca Berlinguer, all'anagrafe Biancamaria Berlinguer (pronuncia Berlinguèr; Roma, 9 dicembre 1959), è una giornalista e conduttrice televisiva italiana, dal 1º ottobre 2009 all'8 agosto 2016 direttrice del TG3.

