“Bestemmia in diretta” GF 2023 | choc sulla concorrente | la reazione di Signorini lascia spiazzati

(Di martedì 19 settembre 2023) Caos in vista al Grande Fratello, dopo che una parte del pubblico ha puntato il dito contro unaper unache sarebbe stata detta intelevisiva. Mentre questa protagonista del reality show si trovava in confessionale, il conduttore l’ha richiamata e lei si è praticamente spaventata. Quindi, avrebbe detto una frase che per molti sarebbe stata una violazione del regolamento del programma di Canale 5. Nella casa del Grande Fratello questaavrebbe quindi proferito una, anche se ci sono dei pareri discordanti. Alcuni fan di questa gieffina non sono d’accordo con questa ricostruzione dei fatti, mentre coloro che sono più duri nel giudizio invocano certamente provvedimenti e parlano di vera e propria vergogna. Andiamo a vedere insieme cosa sarebbe successo ...

Curiosità: La bestemmia è un'ingiuria o un epiteto offensivo riferito a Dio o ai santi, o in generale riferito ad una qualsiasi divinità o ad un qualsiasi individuo oggetto di venerazione da parte di fedeli a - o esponenti di - differenti dottrine religiose. Essa appartiene alla sfera del turpiloquio.

Secondo alcuni utenti sul web, il gieffino si sarebbe lasciato scappare una bestemmia e questa sera potremmo assistere a una punizione in diretta da parte della redazione del reality. Oltre a questa delicata situazione, che dovrebbe trovare una risoluzione nella puntata di stasera, un concorrente che, per alcuni spettatori, rischia la squalifica per una presunta bestemmia.

Anita Olivieri del Grande Fratello è finita nell'occhio del ciclone: la concorrente ha pronunciato una bestemmia in diretta La reazione di Alfonso Signorini sorprende.Chiamata in confessionale per le nomination, Anita sembra scivolare su una presunta bestemmia. Signorini glissa con una risata rumorosa, nel dubbio. L’impressione è che sia meglio evitare una ...