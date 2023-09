Curiosità: Giuseppe Raffaele Bergomi, detto Beppe (Settala, 22 dicembre 1963), è un ex calciatore italiano, di ruolo difensore, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982.

Telecronisti La telecronaca di- Newcastle su Sky sarà di Fabio Caressa e Beppe. A bordocampo ci saranno Manuele Baiocchini, Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano. Su Mediaset Infinity ...ore 18:45 ACvs Newcastle United FC diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppebordocampo Manuele Baiocchini, ...

Bergomi: “Milan Contro il Newcastle doveva vincerla nel primo tempo” Pianeta Milan

L'analisi di Bergomi: "Il Milan fa fatica a trovare le coppie con l'Inter" Milan News

Giuseppe Bergomi ha parlato del pareggio del Milan contro il Newcastle. Queste le sue dichiarazioni a Sky Giuseppe Bergomi a Sky dopo Milan Newcastle. PAROLE – «Occasione persa per il Milan. Ha messo ...Non è prevista la diretta tv in chiaro di Milan-Newcastle. Canale 5, infatti, trasmetterà il match tra Lazio e Atletico Madrid. Per chi volesse seguire in streaming l’esordio in Champions dei ...