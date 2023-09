(Di martedì 19 settembre 2023) Svolta nei temi di Wesche, per il suo prossimo lavoro, si dedicherà allo spionaggio e non ci saranno più di tre ruoli principali,delnel cast della pellicola in arrivo. Wesha rivelato a Deadline i primi dettagli del suo, una pellicola di spionaggio ancora priva di titolo, che vedrà nel castdel. Secondo quanto dichiarato dal regista texano, delsarà presente in ogni singola inquadratura. La sceneggiatura della nuova pellicola, co-scritta da Wescol sodale Roman Coppola, era stata ultimata prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori. Secondo ...

Curiosità: Benicio Monserrate Rafael del Toro Sánchez (San Germán, 19 febbraio 1967) è un attore portoricano naturalizzato spagnolo.

Wes Anderson ha rivelato a Deadline i primi dettaglisuo nuovo film, una pellicola di spionaggio ancora priva di titolo, che vedrà nel castToro e Michael Cera . Secondo quanto dichiarato dal regista texano,Toro sarà presente in ogni singola inquadratura. La sceneggiatura della nuova pellicola, co - scritta da Wes ...(Psychotherapy of a Plains Indian) - film scritto e diretto da Arnaud Desplechin, con protagonistaToro (che è la trasposizione cinematograficalibro Psychotherapy of a Plains Indian ...

Benicio del Toro e Michael Cera nel nuovo film di Wes Anderson Movieplayer

Reptile Netflix: il film con protagonista Benicio Del Toro Best Movie

Svolta nei temi di Wes Anderson che, per il suo prossimo lavoro, si dedicherà allo spionaggio e non ci saranno più di tre ruoli principali, Benicio del Toro e Michael Cera nel cast della pellicola in ...Nacido en la provincia de Córdoba, a los cinco años su familia se trasladó a Catamarca y aquí se quedó para siempre. Creció, estudió y fue el lugar donde echó raíces. Formó su propia familia, trabajó ...