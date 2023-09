Benfica | Schmidt | «Champions? Obiettivo chiaro | su Di Maria…»

(Di martedì 19 settembre 2023) Roger, allenatore del, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Red Bull Salisburgo: le sue dichiarazioni Rogerha parlato in conferenza alla vigilia del match dicontro il Red Bull Salisburgo. PAROLE- «Non sarà semplice arrivare alla fase a eliminazione diretta, ma ci proveremo. Di Maria? È uscito a 2 minuti dalla fine nell’ultimo match. E’ in ottima forma, è un grande professionista, sabato ha giocato molto bene dopo aver giocato in Bolivia con la maglia dell’Argentina, fisicamente sta bene. Arriverà il momento giusto per farlo riposare, ma domani c’è laLeague».

Curiosità: Roger Schmidt (Kierspe, 13 marzo 1967) è un allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo centrocampista, tecnico del Benfica.

Una squadra come ildi, che cerca il dominio e avvicina molti giocatori intorno al pallone per favorire gli scambi nel breve, sembra l'ambiente ideale per un centrocampista ...... diventando già un punto di riferimento assoluto per la squadra del tedesco Roger. Di Maria, gol e spettacolo al: l'Inter lo aspetta a San Siro Nell'ultima gara di campionato (...

Benfica, Schmidt: "Il nostro obiettivo in Champions League. Di Maria Ci sarà, poi riposerà" TUTTO mercato WEB

Benfica, Schmidt: "Champions, tutte le squadre hanno qualità. I quarti degli ultimi due anni un... Fcinternews.it

Roger Schmidt vai continuar como treinador do Benfica, depois de Julian Nagelsmann ter sido avançado como novo selecionador da Seleção da Alemanha, esta terça-feira, dia 19 de setembro, segundo avanço ...Roger Schmidt considerou que o Benfica não pode cometer erros nas seis partidas do agrupamento, que também conta com Inter Milão e Real Sociedad.