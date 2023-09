Belen Rodriguez registrerà la prima ospitata televisiva in Rai? Emergono dettagli dall’indiscrezione

Leggi su 361magazine

(Di martedì 19 settembre 2023)domani compirà gli anni: martedìuna puntata del programma di Cattelan?dopo l’addio a Mediaset tornerà in TV? I fan della nota showgirl argentina attendono con ansia di scoprire tutti i suoi nuovi progetti. La conduttrice e showgirl pochi giorni fa è stata impegnata sul set di un nuovo shooting, riguardo la nuova collezione “Hinnominate”, il brand lanciato con Cecilia e Jeremias riscuote sempre più successo.arriverà in? Da diverse settimane si vocifera del suo arrivo intra conduzione e ospitate, sarà davvero così? Per il momento la showgirl non ha confermato e neanche smentito i rumor. Leggi anche ...