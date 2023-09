“Beffa in diretta” GF 2023 | Signorini subisce la dura decisione della regia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 settembre 2023) Altra puntata del Grande Fratello nella serata di lunedì 18 settembre. Ed Alfonsoè stato protagonista di un episodio destinato a fare rumore. Da non escludere che possa esserci un confronto tra il conduttore e i vertici del reality show, se questa ipotesi dovesse trovare conferme definitive. Tutto è successo mentre andava in onda la storia di Alex Schwazer, raccontata dettagliatamente nel corso dell'appuntamento. Il concorrente del Grande Fratello ha anche avuto l'occasione di rivedere sua moglie Kathrin e questo ha indubbiamente emozionato Alfonsoe il pubblico. Eppure non tutto è andato per il verso giusto e il padrone di casa è stato criticato per i suoi atteggiamenti. A tal punto da far intervenire gli autori del programma, che si sarebbero resi artefici di un gesto praticamente mai accaduto prima d'ora.