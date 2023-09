Bayern Monaco | Tuchel | «Non bisogna sottovalutare lo United»

(Di martedì 19 settembre 2023) Le parole di Thomas, tecnico del, in vista della sfida di Champions League contro il ManchesterThomasha parlato alla vigilia della sfida di Champions League trae Manchester. Di seguito le sue parole. AVVERSARIO – «L’avvio difficoltoso del Manchesternon ci dice molto sulla loro qualità. Hanno un gioco di transizione, molto veloce, sono sempre pericolosi. Sarà una partita speciale, anche per i tifosi, vista la rivalità. Ma noi la vivremo in modo sportivo». KANE – «É stato un affare grosso, è il capitano dell’Inghilterra, qualsiasi club sarebbe stato felice di accoglierlo. Ha tante qualità, siamo felici che abbia scelto noi. Può fare sempre la differenza, non solo ...

Curiosità: Il Fußball-Club Bayern München AG, noto internazionalmente come Bayern München in tedesco, Bayern Munich in inglese e come Bayern Monaco in italiano, è una società polisportiva tedesca avente sede a Monaco di Baviera, celebre per la propria sezione calcistica, che milita nella Bundesliga, la massima divisione del campionato tedesco di calcio.

Le parole di Thomas Tuchel, tecnico del, in vista della sfida di Champions League contro il Manchester United Thomas Tuchel ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League trae Manchester United. Di ...Lo spagnolo ha svelato un annedotto su Zinedine Zidane in occasione di una semifinale di Champions League contro il...

Le parole di Borja Mayoral sul suo ex allenatore in occasione di una semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco ...Il Manchester United sta preparando un'offerta per Serge Gnabry, esterno offensivo tedesco del Bayern Monaco. Secondo Fichajes, sono pronti 60 milioni di euro per il 28enne.