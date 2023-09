Bayern Monaco | Tuchel | “Contro il Manchester United sarà una gara speciale”

Curiosità: Il Fußball-Club Bayern München AG, noto internazionalmente come Bayern München in tedesco, Bayern Munich in inglese e come Bayern Monaco in italiano, è una società polisportiva tedesca avente sede a Monaco di Baviera, celebre per la propria sezione calcistica, che milita nella Bundesliga, la massima divisione del campionato tedesco di calcio.

Commenta per primo La storia tra Harry Kane e il Tottenham potrebbe non essere finita: gli Spurs hanno una clausola per riportare a casa l'attaccante, ceduto in estate al. L'annuncio choc l'ha dato Daniel Levy , presidente del club londinese, in un forum con i tifosi: ' Abbiamo una clausola di riacquisto per Kane . Vorrei ringraziare Harry per tutto ...Thomas Tuchel, allenatore del, per adesso non lo vede, come si suol dire in questi casi.

Il "bomber" del Bayern Monaco è il principale indiziato per finire sul tabellino dei marcatori. Una rete di Harry Kane moltiplica la posta per 1.85, quota che sale fino a 4 per l'opzione " Kane primo ...All' Allianz Arena va in scena una delle partite più interessanti della prima giornata della fase a gironi di Champions League. Da una parte c'è il Bayern Monaco di Thomas Tuchel che prima di pareggia ...