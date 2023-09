Bayern Monaco | il retroscena di Kane | 'In estate ero vicino al Manchester United'

Curiosità: Il Fußball-Club Bayern München AG, noto internazionalmente come Bayern München in tedesco, Bayern Munich in inglese e come Bayern Monaco in italiano, è una società polisportiva tedesca avente sede a Monaco di Baviera, celebre per la propria sezione calcistica, che milita nella Bundesliga, la massima divisione del campionato tedesco di calcio.

Commenta per primo Harry Kane , attaccante del, alla vigilia del debutto in Champions League con la maglia dei bavaresi contro il Manchester United è intervenuto in conferenza stampa: 'In estate ci sono stati alcune discussioni anche ...Il centrocampista marocchino non vivrà neanche il suo esordio in Champions League nel match di domani contro il. L'ex Fiorentina, infatti, è ancora infortunato e non partirà per la ...

La dirigenza sportiva del Bayern Monaco starebbe valutando un possibile investimento per la fascia sinistra per la prossima finestra di mercato estiva ed il nome nuovo di queste settimane sarebbe ...Esordio in Champions per due dei club di vertice nel panorama continentale: bavaresi in testa alla Bundesliga, Red Devils alle prese con una lunga lista di indisponibili e già a quota tre sconfitte ne ...