Basta con le politiche di coesione in mano alle regioni Fitto spiega le Zes

(Di martedì 19 settembre 2023) Ci sono almeno tre buoni motivi, secondo il ministro per gli Affari europei, Raffaele, per fare del Mezzogiorno un’unica grande Zona economica speciale al posto degli otto piccoli distretti che costituiscono l’attuale modello delle Zes messo in opera dal governo Draghi. Un cambio di passo radicale contenuto nel Dl Sud che, almeno sulla carta, lascia stupìti per la sua portata: credito d’imposta fino a 100 milioni per chi investe e autorizzazione unica (al posto delle oltre trenta di solito necessarie) per avviare un’attività produttiva. Una cosa così non si vedeva dai tempi dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, con la differenza che al posto dei fondi a pioggia per le imprese ci sono vantaggi fiscali e burocratici, che poi è quello che si fa normalmente nei paesi europei per incentivare e attrarre investimenti. “Il governo sta provando a costruire un ...