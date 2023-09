Basta beghe politiche | le prossime elezioni serviranno a rifare l’Europa

Leggi su linkiesta

(Di martedì 19 settembre 2023) La partita è iniziata. Il voto europeo del giugno 2024 è ormai evocato in ogni talk-show, nei pastoni dei tiggì, nei reel, nelle chat, in pizzeria dopo il cinema. E, in parallelo, è ignorato dalla marea crescente degli iscritti al partito dell’astensione, che più passa il tempo più fa proseliti. Ma peggio ancora è che, anche per quelli che ne parlano, c’è grande confusione su cosa debbano decidere queste. Perché le questioninazionali, e i volti che le agitano, invadono ogni spazio di attenzione e comprensione dei cittadini. I quali alla fine si chiedono: alle europee chi voto, Giorgia Meloni, Elly Schlein? Leeuropee non riguardano il giudizio su Meloni, su Schlein, sulle azioni del governo o delle opposizioni. Leeuropee decideranno tra due destini deldei ...