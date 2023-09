Basket | Wembanyama | “Alle Olimpiadi ci sarò | si punta all’oro”

(Di martedì 19 settembre 2023) Victor, uno dei prospetti più chiacchierati degli ultimi vent’anni in NBA, si appresta a fare il suo esordio nella lega più importante al mondo tra poco più di un mese. Indosserà la jersey dei San Antonio Spurs, che lo hanno scelto alla prima scelta assoluta nell’ultimo draft, e con i quali ha già debuttato in Summer League: “Per la prima volta nella mia vita mi sono sentito esausto a livello mentale. Un evento dopo l’altro. Dopo la Summer League ho avuto bisogno di staccare e prendermi del tempo, questo mi ha fatto bene”, ha dichiarato il giovane talento transalpino in un’intervista a L’Equipe. La Francia è reduce da un Mondiale disastroso, ma tra meno di un anno c’è il vero obiettivo, ovvero lein casa: “Sie io ciai Giochi. Ho visto i Mondiali, il risultato ...

Curiosità: Victor Wembanyama (Le Chesnay, 4 gennaio 2004) è un cestista francese professionista nella NBA con i San Antonio Spurs. È stato selezionato come 1ª scelta assoluta al Draft NBA 2023.

Il torneo in corso - senza l'enfant prodige, preservato per amor di Nba - costituiva le prove generali per i Giochi che si disputeranno in casa fra meno di un anno. La missione era un'...Tralasciando le praticamente infinte assenze del team USA che, non a caso, sarà chiamato a fare leva sul talento di Anthony Edwards, e del rookie dell'anno, Paolo Banchero, pur sempre al loro esordio ...

Victor Wembanyama farà il suo debutto nella NBA tra poco più di un mese e dopo una pausa nei rapporti con i media è tornato a parlare. Ma le domande della ...Grande sensazione l'arrivo di Victor Wembanyama a San Antonio, che tuttavia non produrrà effetti speciali a breve termine. Addirittura pare che gli Spurs non prevedono di raggiungere ...