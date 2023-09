Basket | Victor Wembanyama | “Sarò alle Olimpiadi | non ci sarà altro obiettivo che l’oro”

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023)è l’uomo più atteso in termini di prima scelta al draft NBA dai tempi della Class of 2003 (LeBron James, Carmelo Anthony, Dwyane Wade, per citarne alcuni). E, per certi versi, anche dallo sfortunatissimo Greg Oden nel 2007 (alla fine il ruolo di superstar se l’è preso Kevin Durant, seconda scelta). Il centro francese, che per caratteristiche offre unnon definibile, ha parlato all’Equipe dopo essersi preso un lungo periodo di assenza sostanziale dai media. Tra gli argomenti, l’impatto con la vita di San Antonio: “È stata la prima volta nella mia vita che mi sono sentito stanco mentalmente, per tutti gli eventi che si sono succeduti. Nulla di brutto, ma le vacanze, dopo la Summer League, sono state necessarie per poter proseguire con serenità. Mi sono preso del tempo. È la prima volta che appaio sui media da tre ...