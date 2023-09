Basilico | con questo trucco sarà pieno di foglie per tutto l’autunno

Leggi su donnaup

(Di martedì 19 settembre 2023) Una pianta delicata che durante il mese di settembre rischia sempre di seccare è, ovviamente, il. Per fortuna è anche vero che esiste un metodo infallibile per salvare questa delicata piantina e farla vivere senza alcun problema peril periodo autunnale. Ilè una pianta molto utilizzata in cucina ed è possibile utilizzarla in modo da donare un tocco di gusto in più a moltissime ricette. Una ricetta tra tutti che viene fatta con questeè sicuramente il pesto di. Quindi riuscire a conservarla peril periodo autunnale sarebbe un risultato eccezionale per rendere i piatti di ogni giorno ancora più buoni e irresistibili. Come detto sopra esiste unper riuscirci e per conosceremetodo devi solo ...